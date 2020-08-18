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بري: خلاص لبنان يكمن بدولة مدنية وحكومة جامعة قوية

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بري: خلاص لبنان يكمن بدولة مدنية وحكومة جامعة قوية بري: خلاص لبنان يكمن بدولة مدنية وحكومة جامعة قوية

جي بي سي نيوز :- قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الإثنين، إنّ خلاص بلاده يكمن في الدولة المدنية والحكومة القوية القادرة على اتخاذ قرارات إصلاحية.

جاء ذلك خلال لقائه بالصحفيين في مقر إقامته في بلدة عين التينة، غربي العاصمة بيروت.

وأوضح بري: "لا حل ولا خلاص للبنان إلا أن يمتلك الجميع جرأة الذهاب نحو الدولة المدنية، بالحفاظ على الدستور وحقوق الأديان (..) الحلّ اليوم هو حكومة جامعة وقوية وقادرة على اتخاذ القرارات والإصلاح".

وبشأن سير التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، تابع بري: "الخوف من انتهاء ملف التحقيقات برؤوس صغيرة (..) يجب أن تطال كل من له علاقة بهذه الفاجعة مهما كانت الرؤوس كبيرة، لا غطاء على أي أحد يثبت تورطه".

وأضاف: "إذا اقتضى الأمر تعديلات دستورية أنا جاهز لأقوم بها ولا أغطي أحدا".

وأوقفت السلطات اللبنانية، 19 مسؤولاً وموظفا على خلفية انفجار مرفأ بيروت، أبرزهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 179 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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