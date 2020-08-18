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الرئيس اللبناني: التحقيقات بانفجار المرفأ مستمرة

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الرئيس اللبناني: التحقيقات بانفجار المرفأ مستمرة الرئيس اللبناني: التحقيقات بانفجار المرفأ مستمرة

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون أن الكارثة المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت تتطلب تعاون الجميع لتعويض المتضررين ليتمكنوا من ترميم منازلهم ومؤسساتهم وإزالة آثار الانفجار، مؤكدا أن التحقيقات في أسبابه مستمرة.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين، شدد عون على ضرورة بقاء القوى الأمنية في أقصى جهوزية للمحافظة على الأمن والاستقرار لاسيما في الأحياء المنكوبة نتيجة الانفجار في المرفأ. وأشار البيان إلى " أن عون دعا شركات التأمين في لبنان إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المؤمّنين لديها الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم نتيجة الانفجار بعد انجاز المستندات والكشوفات الضرورية التي تقوم بها الورش الفنية المتخصصة".
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، اليوم، أن عدد الطلبات التي قُدمت إلى شركات التأمين حتى الآن بلغ حوالي 2500 طلب، تشكل ما قيمته 425 مليون دولار، والتقديرات الأولية تفيد بأن عدد الطلبات قد تصل إلى 10000 طلب، ما يدل على أن حجم الأضرار كبير.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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