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الاردن : تسجيل 20 حالة اصابة بفيروس كورونا منها 16 محلية

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الاردن : تسجيل 20 حالة اصابة بفيروس كورونا منها 16 محلية الاردن : تسجيل 20 حالة اصابة بفيروس كورونا منها 16 محلية

جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الاردن سجل 20 حالة اصابة بفايروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى 1398 حالة .

وتوزعت الحالات على النحو التالي 4 حالات خارجية و16 محلية .

واشار ان الحالات الخارجية توزعت على النحو التالي : حالتين لأردنيينفي الحجر الصحي واحد من وواحد من أميركا،و حالتين لسائقي شاحنات في العمري .

وبين ان الحالات المحلية توزعت على النحو التالي 4 حالات في اربد مخالطين لمصاب بفيروس كورونا .

و 9 حالات في العاصمة مخالطين لحالة مصابة بفايروس كورونا

وحالتين بمحافظة البلقاء وحالة في الزرقاء مخالطين لمصاب بفيروس كورونا .

وسجلت 5 حالات شفاء في منطقة العزل و بذلك يصبح عدد حالات الشفاء 1258 حالة .

جي بي سي نيوز

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