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بيروت تلملم ركامها.. وثروات المسؤولين مخزنة

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بيروت تلملم ركامها.. وثروات المسؤولين مخزنة بيروت تلملم ركامها.. وثروات المسؤولين مخزنة

جي بي سي نيوز:- تواصل العاصمة اللبنانية بيروت لملمة الركام جرّاء الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأها وأدّى إلى سقوط 180 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح وعشرات المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض فضلاً عن خسائر جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، قدرت بـ 15 مليار دولار.

وفي حين تستمر الدول حول العالم بتقديم المساعدات للبنان، الطبّية والغذائية التي يحتاجها سكان المناطق المنكوبة، وهي أقامت جسراً جوّياً لنقلها إلى بيروت، كان لافتاً عدم مبادرة أي مسؤول في الدولة اللبنانية حتى الآن إلى التبرّع بمبلغ معيّن أو التعهّد بإعادة إعمار ولو حيّ من الأحياء المُدمّرة على رغم ثرواتهم وكأن ما حلّ بالمدينة لا يعنيهم! ، وفق "العربية" .

ومع أن عدداً كبيراً من المسؤولين اللبنانيين من أصحاب المليارات ويملكون شركات وعقارات على "مدّ الوطن" ومنهم من دخل قائمة "فوربس" لأغنى رجال العالم، إلا أن أحداً منهم لم يتبرّع بمبلغ من المال لمصلحة الأهالي المنكوبين الذين فقدوا بيوتهم نتيجة الانفجار وهم المتّهمون من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، بمراكمة الملايين بسبب صفقات عقدوها على حساب الدولة والمال العام.

جي بي سي نيوز

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