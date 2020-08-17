ضبط ٥ طن تبغ مهرب و 58 جهاز ايفون.. (صور)

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جي بي سي نيوز:- قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الفرق الجمركية التابعة لمديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط (٥)طن من التبغ المهرب و(58) جهاز خلوي نوع ايفون خلال اليومين الماضيين.

وأضاف الناطق الاعلامي انه تم التحفظ على المهربات وتنظيم محضر ضبط اصولي فيها وتحويل المضبوطين للنيابة العامة الجمركية لاجراء المقتضى القانوني.

وأكد الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك، بان الدائرة وضمن خطتها الاستراتيجية في مكافحة انشطتها التجارية غير المشروعة حققت تطورا ملموسا في عملية الرقابة والمتابعة ووصلت لمراحل متقدمة في مكافحة التهريب على المستوى المحلي والاقليمي باعتماد اساليب استخبارية حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة.















