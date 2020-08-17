قرار عزل لواء الرمثا يدخل حيز التنفيذ والتصاريح للحالات الانسانية والمرضى فقط

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جي بي سي نيوز:- دخل قرار عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة اربد ومحافظات المملكة، حيز التنفيذ منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، والتصاريح ستكون فقط للحالات الانسانية والمرضى، وفقا لمحافظ اربد رضوان العتوم.

وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، إن قوات مشتركة من القوات المسلحة الاردنية والدرك والشرطة انتشرت في 6 نقاط ومنافذ الغلق، تنفيذا لقرار عزل اللواء الذي اعلن عنه مدير ادارة عمليات خلية ازمة كورونا العميد الركن مازن الفراية الخميس الماضي.

واضاف العتوم إن اغلاق المنافذ وتحديدا نقاط الغلق، راعت ان يتم عزل اللواء عن المنافذ الحدودية ايضا والسيطرة عليها، لافتا الى ان التصاريح ستمنح للحالات الانسانية وتحديدا المرضى حيث يفرض حظر التنقل من والى اللواء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، بشكل يومي لحين صدور قرار برفع العزل عن اللواء.

من جهتها، أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، عن وقف عمل وسائط النقل العاملة على خطوط لواء الرمثا، والتي تربطها مع محافظة اربد وباقي المحافظات بشكل تام.

واكد مدير مديرية الصناعة والتجارة لمحافظة اربد عبدالحليم الجمرة، أنه تم تأمين اللواء بكميات كافية من مادة الطحين قبل دخول قرار العزل حيز التنفيذ، موضحا أن تعليمات وزير الصناعة والتجارة تسمح باستدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد، كما يسمح لحملة التصاريح بدخول اللواء لغايات التزويد الغذائي والدوائي والطاقة.

وكان وزير العمل نضال البطاينة أعلن في وقت سابق، انه غير مطلوب من العاملين في القطاع الخاص سواء من ابناء الرمثا الذي يعملون خارج اللواء او من العاملين من خارج اللواء في منشآت داخل الرمثا التوجه للعمل خلال فترة عزل اللواء.