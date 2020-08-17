أخبار عاجلة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة -
"بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران -
فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تعرف على النفايات الخطرة الممنوع استيرادها او تخزينها او تداولها او اتلافها في الأردن

Print
تعرف على النفايات الخطرة الممنوع استيرادها او تخزينها او تداولها او اتلافها في الأردن تعرف على النفايات الخطرة الممنوع استيرادها او تخزينها او تداولها او اتلافها في الأردن

جى بي سي نيوز  :- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020، بمقتضى المادتين (6) و(7) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 .
وحدد النظام الذي سيتم العمل به اعتبارا من اليوم، المواد والنفايات الخطرة التي يحظر أو يقيّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو اتلافها أو إلقائها بأيّ طريقة في المملكة.
وبموجب النظام يتمّ تشكيل لجنة فنيّة مختصّة لتنظيم الجهود الوطنيّة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان إدارة المواد والنفايات الخطرة بصورة سليمة بيئيّا.

انقر هنا  لمعرفة اسماء المواد 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله

دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط

دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا

شبكة عيون الإخبارية