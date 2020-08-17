تعرف على النفايات الخطرة الممنوع استيرادها او تخزينها او تداولها او اتلافها في الأردن

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جى بي سي نيوز :- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020، بمقتضى المادتين (6) و(7) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 .

وحدد النظام الذي سيتم العمل به اعتبارا من اليوم، المواد والنفايات الخطرة التي يحظر أو يقيّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو اتلافها أو إلقائها بأيّ طريقة في المملكة.

وبموجب النظام يتمّ تشكيل لجنة فنيّة مختصّة لتنظيم الجهود الوطنيّة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان إدارة المواد والنفايات الخطرة بصورة سليمة بيئيّا.

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