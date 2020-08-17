شهاب: لا مخالفات على الكمامات داخل المركبات

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جي بي سي نيوز:- قال محافظ العاصمة سعد شهاب، الاثنين، إنه سيتم تحرير المخالفات المتعلقة بأمر الدفاع رقم 11 الذي تتطلب ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ابتداء من اليوم (الاثنين).

وأضاف ، أنه "لن يتم تحرير مخالفات بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة".

ويُلزم أمر الدفاع رقم 11 أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات ، وفقا لـ "المملكة" .

وأشار شهاب إلى أن "التزام المؤسسات لوحظ بشكل أكبر من الأفراد بأمر الدفاع 11".

وتصل مخالفات أمر الدّفاع رقم 11 إلى حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها بين "20 – 50 ديناراً، إضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.