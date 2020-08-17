الأردن : 39 اصابة بفيروس كورونا .... 31 محلية و8 خارجية

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جى بي سي نيوز :- سجلت الأحد، 39 اصابة بفيروس كورونا المستجد منها 31 حالة محلية و8 خارجية،وفق الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.



وبحسب الموجز كانت الاصابات على النحو التالي:

(19) حالة إصابة محليّة في لواء الرمثا مخالطة لحالات إصابة مؤكدة سابقة.

(11) حالة إصابة محلية في محافظة العاصمة (10 منها مخالطة لحالات إصابة مؤكدة سابقة، وحالة واحدة ما زالت تحت الاستقصاء لتحديد سبب الإصابة).

حالة واحدة محلية في محافظة البلقاء ما زالت تحت الاستقصاء لتحديد سبب الإصابة.

(8) حالات لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر الصحي (1 من الكويت، و4 من السعودية، و2 من الولايات المتحدة، و1 من كندا).

وبحسب الموجز يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1378) حالة.

كما سُجّلت (7) حالات شفاء الأحد (5 منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، و 2 في مستشفى الأمير حمزة).

واُجري (6409) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (692760) فحصاً.

كما يبدأ الاثنين الموافق 17 آب 2020م عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة إربد، وعن باقي محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا.

ويستمر العزل حتى يَسمح الوضع الوبائي في اللواء برفعه، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في اللواء.



وستكون ساعات حظر التجول داخل لواء الرمثا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الاثنين، مع استمرار حرية الحركة ونشاطات المنشآت في اللواء ضمن الساعات المسموح بها العمل والحركة.

ويستمر تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.

وفيما يتعلق بساعات حظر التجوّل الجزئي في باقي أرجاء المملكة فتكون من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات الاقتصادية.

ودعت وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).