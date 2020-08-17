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الكويت : أردني يتحرش بسيدة على شاطئ وزوجها يهدده بالسكين

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الكويت : أردني يتحرش بسيدة على شاطئ وزوجها يهدده بالسكين الكويت : أردني يتحرش بسيدة على شاطئ وزوجها يهدده بالسكين

جى بي سي نيوز :- القت الاجهزة الامنية الكويتية القبض على مواطن اعتدى على أردني .

وبحسب صحيفة الراي الكويتية : برّر مواطن لرجال مباحث الأحمدي اعتداءه على أردني وابنه وتهديدهما بسكين عند أحد شواطئ منطقة الفنطاس، بتحرش الأب بزوجته ومضايقتها أمام عينيه.
الواقعة، ووفق ما نقله مصدر أمني :  بدأت بشرارة بين مواطن وشخص اتضح لاحقاً أنه من الجنسية الأردنية وفي الثلاثينات من عمره، حيث اتهمه المواطن بأنه تحرّش بزوجته أثناء تواجدهما في أحد شواطئ منطقة الفنطاس، ما دفعه إلى ضربه، وعندما فزع له ابنه وحاول الوقوف معه انهال عليه بالضرب، ثم لاحقهما بسكين، إلا أن عدداً من مرتادي الشاطئ سيطروا عليه.
وقال المصدر إن «إحدى دوريات الأمن حضرت إلى مكان المشاجرة، بعد بلاغ من المارة، وتمت إحالة جميع الأطراف إلى مخفر المنطقة، وفتح تحقيق من قبل المباحث في ما حصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية».

جي بي سي نيوز

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