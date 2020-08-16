مستشفى أردني يقرر تعطيل الموظفين القاطنين في الرمثا بؤرة كورونا

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جى بي سي نيوز :- قرر مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، اليوم الأحد، تعطيل الموظفين في المستشفى القاطنين بلواء الرمثا اعتبارا من صباح غد الاثنين.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إنه تقرر أيضا منع زيارة المرضى نهائيا، وعدم استقبال المرضى في العيادات الخارجية إلا بموعد رسمي؛ تعزيزا للإجراءات الوقائية لمواجهة تطور الوضع الوبائي في اللواء، وللحفاظ على سلامة كوادر المستشفى والمرضى والمراجعين.