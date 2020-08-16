النعيمي : علامات التوجيهي حقيقية ونرفض التشكيك بمصداقية الوزارة

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جي ي سي نيوز:- قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن نتائج التوجيهي هذا العام حقيقية وإن الوزارة لم تتهاون أو تراعِ الطلبة بسبب ظروف كورونا.

وأضاف في حديثه لإذاعة صوت الحياة ، أن التوجيهي في الأردن بخير، وأن الوزارة لا تقبل الاتهامات والتشكيك بنزاهتها ومصداقيتها.

وشدد على أن التشكيك بنتائج امتحان التوجيهي غير علمية وإنما كانت مبنية على آراء وقناعات شخصية.

ولفت إلى أن نسبة النجاح هذا العام أقل من العام الماضي، مبينا أن التعليم في الأردن بخير، وأن هذه النتائج ليست دليل على تراجع التعليم.

وبرر الوزير ارتفاع العلامات، بسبب اعتماد الوزارة الأسئلة الموضوعية هذا العام واستبعاد الأسئلة المقالية.

وتابع النعيمي:"الأسئلة الموضوعية تحتمل أن يحصل الطلبة على علامات كاملة، بسبب أن هذا النوع من الاسئلة لا تحتمل التقدير الشخصي من قبل المصحح".