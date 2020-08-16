الجيش اللبناني: خسرنا 8 من عناصرنا في انفجار مرفأ بيروت

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جي بي سي نيوز :- أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، السبت، أنّ الجيش خسر 8 من عناصره في انفجار مرفأ بيروت.

كلام العماد عون جاء خلال تفقده غرفة الطوارىء المتقدمة في مركز محافظة بيروت، حسب بيان للجيش.

وقال عون: "الجيش خسر في الانفجار 8 شهداء من خيرة ضباطه وعناصره وأكثر من 300 جريح، كما تضرّرت العديد من ثكناته ومقرّاته العسكرية".

وأشار العماد عون إلى أنّ "الجيش تدخل فور وقوع الانفجار انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وواجبه تجاه أهله".

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، وكُلفت حاليا بتصريف أعمال البلاد.

وأعلن البرلمان، الخميس، حالة طوارئ في بيروت لمدة 15 يوما.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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