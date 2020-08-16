أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الجيش اللبناني: خسرنا 8 من عناصرنا في انفجار مرفأ بيروت

Print
الجيش اللبناني: خسرنا 8 من عناصرنا في انفجار مرفأ بيروت الجيش اللبناني: خسرنا 8 من عناصرنا في انفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، السبت، أنّ الجيش خسر 8 من عناصره في انفجار مرفأ بيروت.

كلام العماد عون جاء خلال تفقده غرفة الطوارىء المتقدمة في مركز محافظة بيروت، حسب بيان للجيش.

وقال عون: "الجيش خسر في الانفجار 8 شهداء من خيرة ضباطه وعناصره وأكثر من 300 جريح، كما تضرّرت العديد من ثكناته ومقرّاته العسكرية".

وأشار العماد عون إلى أنّ "الجيش تدخل فور وقوع الانفجار انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وواجبه تجاه أهله".

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، وكُلفت حاليا بتصريف أعمال البلاد.

وأعلن البرلمان، الخميس، حالة طوارئ في بيروت لمدة 15 يوما.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله

دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط

دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا

شبكة عيون الإخبارية