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والدة طالب توجيهي في الاردن وافته المنية قبل ايام : جبرت بخاطري وانت عند ربنا

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والدة طالب توجيهي في الاردن وافته المنية قبل ايام : جبرت بخاطري وانت عند ربنا والدة طالب توجيهي في الاردن وافته المنية قبل ايام : جبرت بخاطري وانت عند ربنا

جى بي سي نيوز  :- نشرت والدة طالب التوجيهي " براء " الذي وافته المنية قبل ايام من ظهور النتيجة رسالة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  .

ونعت الام انها بكلمات مؤثرة بعد ان ظهرت نتيجته بنجاحه بالامتحانات التي قدمها .

وقالت :

"حبيبي يمه يا براء الله يرضى عليك طلعت نتيجتك يمه يا حبيبي جبرت خاطري وانت عند ربنا

مبروك نجاحك يمه يا حبيبي بالمواد اللي قدمتها حبيبي يمه كنت عند كلمتك لما حكيتلي تقلقيش انا ناجح

يجبر بخاطرك يمه زي ما جبرت خاطري الله يرضى عليك يا براء، الله يحن عليك يا نور عيوني الله يرحمك يا حبيبي".

كلمات والدة الطالب براء بعد ظهور نتيجته

جي بي سي نيوز

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