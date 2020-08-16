توق : توقع تنافس شديد على القبول في كليات الطب في الأردن

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جى بي سي نيوز :- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق، السبت، إن العام الدراسي الجامعي المقبل سيشهد تنافسا شديدا على القبول في التخصصات المرغوبة اجتماعيا، بعد زيادة "ملحوظة" في عدد الحاصلين على معدلات مرتفعة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

وأوضح : أن الضغط على القبول في مقاعد في كليات الطب سيكون "كبيرا جداً".

وذكر أن مجمل من قُبل في 6 كليات طب في الجامعات الأردنية 2789 طالب وطالبة، وكان الحد الأدنى للمقبولين العام الماضي بحدود 97%، لكن حوالي 4400 طالب حصلوا على هذا المعدل في العام الحالي ، وفق المملكة .

وتوقع تنافسا شديداً بين الطلبة للقبول في تلك التخصصات "المرغوبة اجتماعيا" مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان وبعض التخصصات الحاسوبية والهندسية.

ووفق توق، كان يحق لنحو 52 ألف طالب القبول ضمن قوائم القبول الموحد في مقاعد التنافس، سجل منهم نحو 43 ألف طالب في العام الماضي، لكن هناك 59 ألف طالب حصل على معدل 65% فما فوق، وهم من يحق لهم التقدم للجامعات الرسمية في مختلف التخصصات في العام الحالي.