"كورونا" يصيب 498 فلسطينياً خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

تسجيل 3 وفيات جديدة

سجلت الأراضي الفلسطينية498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت).

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى حالتي وفاة لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، وتسجيل حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس المحتلة.

وبينت مي الكيلة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 194 حالة تلتها الخليل بإجمالي 104 حالات، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية إلى جانب إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.