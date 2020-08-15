أخبار عاجلة

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا -
الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا" -
في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه -
"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد" -
"بن حثلبن": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل -
تعاون بين "سدايا" و"نيوم" لتقديم حلول مبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي -
مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا" -
بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يصيب 498 فلسطينياً خلال 24 ساعة

Print
"كورونا" يصيب 498 فلسطينياً خلال 24 ساعة "كورونا" يصيب 498 فلسطينياً خلال 24 ساعة
تسجيل 3 وفيات جديدة

سجلت الأراضي الفلسطينية498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت).

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى حالتي وفاة لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، وتسجيل حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس المحتلة.

وبينت مي الكيلة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 194 حالة تلتها الخليل بإجمالي 104 حالات، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية إلى جانب إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار

تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار

مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"

مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"

الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا"

الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا"

في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه

في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه

شبكة عيون الإخبارية