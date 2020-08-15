فضائيون أم خصوم؟ .. أمريكا تنشئ وحدة لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة

★ ★ ★ ★ ★

مهمتها رصد وتحليل وتصنيف الظواهر الجوية غير المحددة

قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تشكيل وحدة رسمية لدراسة الظواهر الجوية مجهولة المنشأ والأجسام الطائرة المجهولة، التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

وأفادت الناطقة باسم "البنتاغون" سوزان غو، في بيان أمس؛ بأن الوزارة قررت إنشاء وحدة مكلفة رسميًّا بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة، وقد وضعت تحت إشراف سلاح البحرية الأمريكي، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأضافت "غو" أنه مع إنشاء خلية العمل على الظواهر الجوية المجهولة، التي جرت الموافقة عليها في الرابع من أغسطس (آب)، تسعى الوزارة إلى فهم ومعرفة أفضل لطبيعة ومنشأ هذه الظواهر.

وبيّنت الناطقة أن الوحدة الجديدة مهمتها رصد وتحليل وتصنيف هذه الظواهر الجوية غير المحددة التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تأخذ على محمل الجد أي توغل غير مصرح به لأجسام طائرة فوق مراكزنا التدريبية أو في مجالنا الجوي، وتدرس كل تقرير في هذا الشأن.

ويرى العسكريون الأمريكيون أن الظواهر الجوية المجهولة لا علاقة لها بقادمين من الفضاء بل بخصوم حقيقيين جدًّا للولايات المتحدة.

وتشعر واشنطن بالقلق خصوصًا من قدرات الصين التجسسية بمساعدة طائرات مسيرة أو وسائل أخرى محمولة جوًّا.وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون