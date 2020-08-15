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العراق يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا

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العراق يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا العراق يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا
إجمالي الإصابات 172583 بينما الوفيات بلغت 5785 وفاة

العراق يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1263650.

وأضافت وزارة الصحة وفق " اليوم"، أنه تم تسجيل 76 حالة وفاة و2571 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 122700 حالة، والإصابات 172583، بينما الوفيات فبلغت 5785 وفاة.العراق الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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