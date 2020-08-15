أخبار عاجلة

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا -
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار -
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

صدمة ما بعد انفجار مرفأ بيروت.. كيف يتعايش الأطفال مع الكارثة؟

Print
مواضيع متعلقة
شاهد.. لحظة فوز جو بايدن رسمياً بترشح الحزب الديمقراطي

شاهد.. لحظة فوز جو بايدن رسمياً بترشح الحزب الديمقراطي

ثنائي يعلن زواجه في مستشفى بينما يصارع العريس فيروس كورونا

ثنائي يعلن زواجه في مستشفى بينما يصارع العريس فيروس كورونا

بيرني ساندرز لـCNN: ترامب يكذب على الشعب الأمريكي وسأقوم بكل ما في وسعي لهزيمته

بيرني ساندرز لـCNN: ترامب يكذب على الشعب الأمريكي وسأقوم بكل ما في وسعي لهزيمته

"طبيب الجليد" في دبي يكشف عن أغرب المثلجات المصنوعة في "كهفه" الخاص

"طبيب الجليد" في دبي يكشف عن أغرب المثلجات المصنوعة في "كهفه" الخاص

شبكة عيون الإخبارية