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العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:20 مساءً
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
صدمة ما بعد انفجار مرفأ بيروت.. كيف يتعايش الأطفال مع الكارثة؟
فيديو
cnn arabic
السبت 15 أغسطس 2020 11:02 صباحاً
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