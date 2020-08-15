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يوم وليلة من الهطولات والرياح بهذه المناطق.. هنا توقعات "الحصيني"

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يوم وليلة من الهطولات والرياح بهذه المناطق.. هنا توقعات "الحصيني" يوم وليلة من الهطولات والرياح بهذه المناطق.. هنا توقعات "الحصيني"
"الأرصاد": ممطرة مصحوبة بـ "السطحية" بمرتفعات نجران وعسير وجازان

يوم وليلة من الهطولات والرياح بهذه المناطق.. هنا توقعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، اليوم السبت وليلة الاحد، بمناطق عدة.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "متوقع اليوم السبت 1441/12/25هـ وليلة الأحد-إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات جازان وعلى اليمن وسلطنة عُمان".

وأضاف: "متوقع نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية والرياض والشمالية والساحل الغربي حتى شمال جازان".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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