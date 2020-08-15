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العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:20 مساءً
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
"بن حثلبن": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
تعاون بين "سدايا" و"نيوم" لتقديم حلول مبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تصوير جوي يظهر دخول حاملة مروحيات "لو تونير" الفرنسية مرفأ بيروت
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 15 أغسطس 2020 08:38 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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