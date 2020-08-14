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الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 22 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة، في بيان، إن من بين الإصابات الـ 30 الجديدة 8 حالات محلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ، في حين كانت الحالات الـ 22 الأخرى تعود إلى أشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس يبلغ الآن 84786 حالة، بما في ذلك 690 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79462 شخصاً بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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