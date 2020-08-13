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وصول أحدث إصدارات نظارة "سناب شات" ثلاثية الأبعاد إلى المملكة

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بتصميم مبتكر ومزودة باثنتين من الكاميرات عالية الدقة HD

وصول أحدث إصدارات نظارة

أعلنت .Snap Inc وصول نظارة Spectacles 3، الإصدار الأحدث من نظارة Spectacles الرائدة إلى أسواق المملكة العربية .

وتتمتع النسخة الجديدة بتصميم مبتكر وتأتي مزوّدة باثنتين من الكاميرات عالية الدقة HD لإطلاق القدرات الإبداعية للمستخدمين بأسلوب ثلاثي الأبعاد والتقاط الصور بنفس عمق وأبعاد العين البشرية.

وتقدّم هذه الإمكانات الجديدة صورًا ثلاثية الأبعاد وغنية بالتفاصيل لتتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، إضافة إلى إمكانية إضافة مجموعة متميزة من المؤثرات ثلاثية الأبعاد على Snapchat.

وتمكن نظارة Spectacles 3 المستخدمين من التقاط صور ثلاثية الأبعاد وتحويلها بمؤثرات ثلاثية الأبعاد أيضًا، لتوفر لهم منصة مميّزة لاكتشاف إمكاناتهم الإبداعية.

ويتم نقل اللقطات باستخدام Spectacles 3 بالدقة العالية إلى قسم الذكريات Memories في Snapchat لإضافة مزيد من الإضاءة والمناظر الطبيعية والمؤثرات الأخرى المميزة للمشهد بالكامل بعملية سحب بسيطة.

ويمكن أيضًا نقل الصور إلى قسم صور الكاميرا Camera Roll بالصيغ الدائرية، والأفقية، والمربعة والواقع الافتراضي لحفظها وتعديلها ومشاركتها واستعادة لحظاتها الجميلة في أي مكان.

وفي هذا السياق، قال مدير أعمال إقليمي لشركة.Snap Inc، عبدالله الحمادي: "تجسد نظارة Spectacles 3 ابتكارًا متميزًا في إطار الرؤية المستقبلية بعيدة الأمد للشركة، وتأتي انسجامًا مع هدفنا المتمثل في الوصول إلى المستخدمين المبدعين أصحاب النظرة المستقبلية والراغبين باستكشاف مستقبل التقنيات القابلة للارتداء والتواصل مع العالم وسرد القصص".

تأتي نظارة Spectacles 3 مزوّدة بإطار معدني صلب وخفيف الوزن مع عدسات دائرية وحمالات للأذنين مصنوعة من الألياف وقابلة للتعديل، وتتوفر بلونين هما: الكربون والمعدني.

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة في الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، شروق الحوتان: "يسعدنا التعاون مع شركة .Snap Inc كشريك التجزئة الحصري عبر طرح هذا المنتج الأكثر تطورًا وابتكارًا في السوق السعودية، تماشيًا مع سعينا المتواصل إلى تأسيس الشراكات الفريدة التي تتيح لنا توفير أحدث المنتجات المستقبلية المبتكرة لعملائنا مثل نظارة Spectacles 3. ونحن على ثقة بأن هذا المنتج سيحظى باستحسان واسع بين عملائنا".

وتعمل نظارة Spectacles 3 بالضغط على الزر لتشغيل تصوير الفيديو (لمدة 60 ثانية متواصلة) أو الضغط المستمر لالتقاط الصور الفوتوغرافية.

وتدعم النظارة تصوير الفيديو بدقة عالية وبجودة صوتية متميزة بفضل مجموعة تضم أربعة ميكروفونات.

كما تأتي النظارة مزوّدة بأضواء LED لتنبيه المحيطين بتشغيل وضعية التصوير، ويمكن للمستخدمين أيضا رؤية هذا الضوء.

ويمكن شحن نظارة Spectacles 3 في أي مكان وأثناء التجول باستخدام حقيبة الشحن المخصصة لها، والتي بإمكانها شحنها لغاية أربع مرات.

أما الحقيبة المصنوعة من الجلد عالي الجودة فيمكن ثنيها لسهولة التخزين أثناء عدم استخدامها، وتأتي مزوّدة بكابل USB-C قياسي لشحن النظارة. وتضم قائمة الملحقات جهاز عرض ثلاثي الأبعاد لاستعادة الذكريات ومشاهدة الصور مجددًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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