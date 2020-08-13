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الفراية : عدم الالتزام بأمر الدفاع 11 يترتب عليه عقوبة جماعية

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الفراية : عدم الالتزام بأمر الدفاع 11 يترتب عليه عقوبة جماعية الفراية : عدم الالتزام بأمر الدفاع 11 يترتب عليه عقوبة جماعية

جي بي سي نيوز:- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، الخميس، إنّ أمر الدفاع رقم 11 جاء للحد من انتشار المستجد، وللحفاظ على الصحة العامة للأردنيين.

وأضاف العميد الفراية، لـ "المملكة"، أنّه سيكون هناك تكثيف لفرق التفتيش المختلفة والأجهزة الأمنية أمام المنشآت العامة والتجارية التي يزورها المواطنون.

وأشار إلى أن عدم الالتزام بأمر الدفاع رقم 11، تترتب عليه عقوبة مقررة، والأهم من ذلك انتشار الوباء، قائلا: "شهدنا تسجيل أكثر من 64 إصابة محلية بالفيروس خلال الأسبوع الحالي".

وأكّد أن انتشار الفيروس مجددا مكلف اقتصاديا وصحيا واجتماعيا.

وبين العميد الفراية، أن عدم التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة، وانتشار الوباء من جديد داخليا، له أثر كبير "قد يرافقه مزيد من الإغلاقات" وتكون لها آثار اجتماعية وصحية واقتصادية.

جي بي سي نيوز

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