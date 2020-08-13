العضايلة : الإصابات مقلقة لكن الأمور تحت السيطرة

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جي بي سي نيوز:- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الأجهزة الأمنية ستطبق التعليمات الصارمة حول التجمهر والتجمعات التي تزيد عن 20 شخصا وستفرض العقوبات على المخالفين، مع إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت المقبل بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا العضايلة خلال مداخلات هاتفية على عدد من الإذاعات المحلية اليوم الخميس، طلبة التوجيهي وذويهم إلى عدم التجمهر وإقامة الحفلات وغيرها من المظاهر التي كانت خلال الأعوام الماضية، و" أن لا يحولوا فرحهم بالنتائج إلى انتكاسة على المستوى الوبائي".

وأشار إلى أن تسجيل الإصابات المحلية خلال الأيام الماضية، دفع الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة من بينها تفعيل أمر الدفاع 11، وذلك لحماية صحة المجتمع وبلدنا من تفشي فيروس كورونا كما حصل في الدول المجاورة.

ولفت العضايلة إلى أن التراخي في تطبيق تعليمات الصحة والوقاية العامة يعد من أسباب تزايد الإصابات المحلية بالفيروس خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن أجهزة الدولة قادرة على السيطرة على انتشار الوباء والحد منه.

وقال في هذا الصدد: نحن قادرون من خلال التزامنا بتعليمات ومعايير السلامة العامة خلال أسبوعين أن نعيد السيطرة على المرض وتعود الإصابات المحلية للانخفاض كما كانت سابقا، وندعو لاستنهاض همم الأردنيين بأن نقف سويا ونحافظ على صحة المؤسسات التي تسعى لحماية صحة المجتمع".

وحول العودة لفرض حظر التجول، أكد العضايلة أن لا أحد في الأردن سواء مسؤول أو مواطن يتمنى العودة لتطبيق حظر التجول لأن كلفته الاقتصادية والإجتماعية والنفسية كبيرة على الجميع، مجددا التأكيد على أن قرار العودة لفرض الحظر لم يدرس ويتخذ أي قرار في هذا الشأن، ولا زالت جميع الإجراءات الحكومية في هذه المرحلة "معتدلة الخطورة" الزرقاء من ناحية الإغلاقات وتحديد ساعات الحظر كما هي وفقا لمصفوفة ومراحل التعامل مع الجائحة.

وفيما يتعلق بإلزامية تحميل تطبيق "أمان" للموظفين والمراجعين، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن غالبية المواطنين يمتلكون هواتف ذكية، آملا من الجميع تحميل التطبيق للمساعدة في الكشف عن مخالطي المصابين بفيروس كورونا.

واشار إلى أنه لن يتم إجبار فئة كبار السن الذين لا يجيدون استخدام الهواتف الذكية ولا يملكون هذا النوع من الهواتف على تحميل التطبيق، مطالبا جميع العاملين في المؤسسات الرسمية التعامل معهم بمرونة وبطريقة تخدمهم وتحقق مصلحتهم مع الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة.

وأضاف العضايلة أن المؤسسات الرسمية لديها جانب اجتماعي وإنساني حيث تقوم بمراعاة مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن تطبيق "أمان" هدفه حماية صحة المجتمع والفرد معاً ونتمنى على القادرين والمقتدرين استخدامه.

وحول العام الدراسي، أكد العضايلة إلى أن خطة الحكومة هي بدء الدوام في الأول من أيلول المقبل، وسيكون التعليم داخل المدارس، متمنيا أن يكون الوضع الوبائي حتى ذلك الموعد مطمئن وتحت السيطرة.