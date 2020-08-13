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أهالي "مرخ بتبوك" يشكون بسبب انعدام التغطية للاتصالات والإنترنت

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أهالي "مرخ بتبوك" يشكون بسبب انعدام التغطية للاتصالات والإنترنت أهالي "مرخ بتبوك" يشكون بسبب انعدام التغطية للاتصالات والإنترنت
يضطرون إلى الخروج من منازلهم والتحرك بسياراتهم.. لإجراء مكالمة

أهالي

عبّر أهالي قرية مرخ التابعة لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، عن استيائهم جراء عدم وجود تغطية للاتصالات والإنترنت.

وأكد الأهالي أنهم يعانون من عدم وجود تغطية في أجزاء كبيرة من القرية وأحياء شرق المركز، مشيرين إلى أنهم يضطرون للخروج من منازلهم والذهاب بسيارتهم إلى أقرب مكان به تغطية ليتمكنوا من الاتصال عبر هواتفهم الجوالة.

وذكر الأهالي أن القرية تبعد عن محافظة أملج مسافة 50 كليومترًا، فيما يقع أقرب برج منهم على بعد 18 كيلومترًا.

وناشد الأهالي سرعة إنهاء مشكلتهم التي تؤرقهم، مشيرين إلى أن المملكة تشهد فترة تطور تكنولوجي كبير؛ مما جعل التواصل والاتصال عبر الإنترنت شيئاً أساسياً سواء في استخدام الخدمات، أو التعليم عن بعد للطلاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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