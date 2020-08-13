"الدولية للإبل" تحذر من خطورة استعمال الهرمونات وتؤكد: غير مشروع

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خصوصًا صغارها من سن مفرودة إلى جذعة

حذر نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل الأمير سلطان بن سعود بن محمد من مخاطر استعمال الهرمونات على الإبل وعلى المنافسة الشريفة في جمال الإبل الطبيعي الذي يستخدمه القلة خلال منافسات المزاين أو حتى عند البيع بهدف الحصول على المزيد من المال .

وأكد الأمير سلطان بن سعود أن هذا العمل غير المشروع يخل بشرف المنافسة ويعاقب عليه القانون أشد العقوبات من خلال نادي الإبل الذي طبق العقوبات الرادعة على المخالفين خلال النسخ الماضية ويشدد على المتابعة وإيقاع الأنظمة بحزم .

وأضاف أنه يجب على الجميع الخوف من الله عز وجل قبل كل شيء، ومن ذلك مخافة الله في التعامل مع هذه المخلوقات وأن يحاربوا الآفة (آفة الهرمونات) التي ستقضي على الزين الطبيعي للإبل التي خلقها الله عليه، خصوصًا في صغار الإبل من سن مفروده إلى جذعة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة أصبحت مرضًا نفسيًا يغزو البعض من ضعاف النفوس والجميع مسؤول عن محاربة الظواهر السلبية تجاه مورثنا الأصيل .

وختم تصريحه: يجب على جميع أهل الإبل المساهمة في إنجاح هذا الكرنفال الهام الذي يكتسب أهمية بالغة لدى أهل الإبل جماهيرها ومحبيها.