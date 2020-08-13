مدير تعليم المهد يعتمد حركة 68 قائدًا ووكيلًا للمدارس

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لضمان انطلاقة جادّة للعام الدراسي الجديد

اعتمد مدير التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني، حركة قادة المدارس ووكلائها للعام الدراسي 1441/ 1442هـ؛ وذلك لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

واشتملت الحركة على 68 قائدًا ووكيلًا، وتضمّن التجديد لعدد من قادة المدارس ووكلائها لمدة عام دراسي في مدارسهم، ونقل آخرين إلى مدارس أخرى.

وأهابت إدارة التعليم على ضرورة مباشرة المكلفين والمنقولين في مدارسهم؛ استعداداً للبداية القوية للعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن حركة النقل حقّقت رغبات قادة ووكلاء المدارس وفق الإمكانات المتاحة وبحسب الضوابط المحددة.