مغادرة أولى طائرات الإغاثة الأردنية إلى لبنان اليوم

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جي بي سي نيوز:- تغادر اليوم، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني طائرة أردنية تحمل مواد إغاثية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وبدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "حسب صفحة الهيئة على تويتر"؛ تجهيزات إرسال جسر جوي من المساعدات الإغاثية إلى لبنان بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.

وقتل 171 شخصاً، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين؛ جراء الانفجار الذي وقع قبل أسبوع في مرفأ بيروت، وفق ما أفاد متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس.

بتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم تم اليوم البدء بتجهيزات ارسال جسر جوي من المساعدات الإغاثية إلى لبنان الشقيق بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.#jhco pic.twitter.com/CjN2agcYWg — JHCO (@_JHCO) August 12, 2020

— JHCO (@_JHCO)