"إغاثي الملك سلمان" يوزع 8,500 ربطة خبز على العائلات اللبنانية المتضررة

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في إطار الجهود المبذولة من المملكة لتخفيف الآثار الناجمة عن انفجار بيروت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.

وقام المركز بتوزيع 6,000 ربطة خبز يوميًا في شمال لبنان، فيما وزع حوالي 2,500 ربطة خبز في بيروت خصصت للعائلات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.