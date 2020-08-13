جميع نتائج عينات مركز الحسين للسرطان حتى الآن سلبية

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جي بي سي نيوز:- قال مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان منذر حوارات، الخميس، إنّ نتائج 135 عينة للعاملين في المركز ظهرت نتائجها سلبية، ولا يوجد أي نتيجة إيجابية لغاية هذه اللحظة.

وأضاف أن المركز سيستمر في حجر المخالطين عاليي الخطورة، ولن يتم السماح لهم بالعودة إلى عملهم إلاّ بعد إجراء فحص كورونا ثان للتأكد من عدم إصابتهم ، بحسب "المملكة "

وبين أن 128 مريضا راجعوا العيادتين المسجل فيهما إصابة الممرضتين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم إجراء فحوص لهم.

وأشار إلى أن المركز ينتظر نتائج المزيد من عينات العاملين.