في شقراء.. امرأة تدهس "معلمين شقيقين".. وفاة أحدهما وإصابة الآخر

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كانا يمارسان رياضة المشي.. فصدمتهما بعد محاولة تفادي إحدى المركبات

فجعت محافظة شقراء بوفاة أحد معلميها المميزين مساء أمس، إذ تعرض هو وشقيقه لدهس من قبل إحدى المواطنات التي حاولت أن تتفادى إحدى المركبات لتصطدم بالمعلمين الشقيقين، ثم تصطدم بمركبة كانت متوقفة على جانب الطريق.

وتفصيلاً، اعتاد المعلمان الشقيقان منذ سنوات ممارسة الرياضة بشكل يومي قبل صلاة المغرب بساعة تقريباً، وذلك في الحي الذي توجد به استراحتهما التي تكون مفتوحة للأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.

ومساء أمس بدأ المعلمان في ممارسة المشي كعادتهما اليومية، وأثناء سيرهما على أقدامهما في أحد الشوارع في الحي داخل المحافظة، قدمت سيارة تقودها مواطنة برفقة شقيقها، ولما اقتربت منهما خرجت سيارة أخرى من طريق فرعي، فحاولت قائدة المركبة تلافي المركبة التي خرجت عليها من الطريق الفرعي فانعطفت بسيارتها لجانب الطريق الأيمن لتصطدم مباشرة بالمعلمين، ثم تصطدم بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق.

وعندها تم نقل المعلمين للمستشفى، وعلى الفور توفي أحد المعلمين -رحمه الله- لكون الإصابات بليغة جداً، فيما نجا شقيقه، حيث كانت إصابته في يده وكتفه.

من جانبها باشرت إدارة مرور شقراء الحادث، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

خبر وفاة المعلم فجع محافظة شقراء كافة والأسرة التعليمية خاصة؛ لما يمتلك الفقيد من أخلاق عالية وتواضع جم وحسن تعامل مع الجميع، فقد كان دائم الابتسامة دمث الأخلاق يتعامل مع طلاب المدرسة ومعلميها معاملة حسنة.محافظة شقراء حادث دهس