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وسط منافسة بين الريال والسيتي .. " ديبالا " يقترب من توديع اليوفي

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وسط منافسة بين الريال والسيتي ..

تنوي إدارة يوفنتوس بيع عقد لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف، في حال وصول عرض رسمي من أجله، بسبب حاجة النادي إلى سيولة مالية عاجلة.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، الخميس، إن اليوفي لا يمانع رحيل ديبالا، رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في الكالتشيو بالموسم الماضي.

في المقابل، يرغب ريال مدريد في التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني بطلب من زين الدين زيدان، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب مانشستر سيتي .

إدارة يوفنتوس باولو ديبالا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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