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تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليج

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تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليج تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليج
تشكيك الديمقراطيين لم يؤت ثماره ولا خطأ في تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"

تقرير نهائي يبرّئ

أكد تقرير نهائي للقائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أن استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو؛ اجراءً طارئاً لبيع أسلحة لدول الخليج من بينها ، لم يخالف القانون.

يأتي ذلك بعد أن شكك بعض الديمقراطيين في وجود مخالفة قد تكون قد اُرتكبت من قِبل وزير الخارجية "بومبيو" في مبيعات الأسلحة لدول خليجية عقب إقالة الرئيس ، المفتش العام للوزارة، فجأة في مايو، ستيف لينيك؛ الذي كان يدرس إجراء "بومبيو"- وفقاً لتقارير أمريكية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ "بومبيو" قرار الإدارة بإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية وأخرى لدول خليجية.وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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