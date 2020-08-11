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بغداد والكويت تنفيان استهداف رتل عسكري أمريكي قرب الحدود

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بغداد والكويت تنفيان استهداف رتل عسكري أمريكي قرب الحدود بغداد والكويت تنفيان استهداف رتل عسكري أمريكي قرب الحدود
الخفاجي: ما تناقلته وكالات الأنباء عن عمل تخريبي عارٍ عن الصحة

بغداد والكويت تنفيان استهداف رتل عسكري أمريكي قرب الحدود

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الثلاثاء، أن يكون منفذ جريشان الحدودي بين العراق والكويت، قد تَعَرّض لعمل تخريبي.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي: إن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء، عن حدوث عمل تخريبي، عارٍ عن الصحة.

وفي وقت لاحق، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية وتؤكد أن الحدود آمنة ومستقرة.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصادر أمنية عراقية أن انفجارًا قُرب معبر جريشان الحدودي، قد استهدف مساء الاثنين قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي جنود أمريكيين موجودين في القافلة، أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب في التفجير الذي وقع قبيل الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد (1800 بتوقيت غرينتش).

وقالت المصادر الأمنية العراقية إنه يتم تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر، ويتم عادة تحميل أو تفريغ الحمولة قبل دخول العراق أو الخروج منه؛ مضيفة أن القوات الأمريكية متعاقدة مع شركات أجنبية لتوفير الأمن بالمنطقة.

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق، أن الانفجار من تنفيذ جماعة عراقية مسلحة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية قرب المعبر بتهريب عبوة ناسفة إلى القاعدة، وأن بعض العاملين فيها أصيبوا.

ووفق "سكاي نيوز"، ناقضت تلك الرواية مصادر أمنية أخرى قالت إن قافلة تعرضت للهجوم وليس القاعدة؛ بينما قالت السفارة الأمريكية في الكويت إنها تتحرى الأمر.

وأعلنت جماعة عراقية مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "أصحاب الكهف"، مسؤوليتها عن الهجوم، ونشرت مقطعًا مصورًا يظهر فيه انفجار عن بُعد. وقالت إنها تمكنت من تدمير معدات عسكرية أمريكية وأجزاء كبيرة من المعبر.قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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