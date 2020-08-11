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"مدني الباحة" متفاعلاً مع التنبيه الماطر: ابتعدوا عن هذه المواقع

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"مدني الباحة" متفاعلاً مع التنبيه الماطر: ابتعدوا عن هذه المواقع "مدني الباحة" متفاعلاً مع التنبيه الماطر: ابتعدوا عن هذه المواقع
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية يصحبها تدني مدى الرؤية لـ 10 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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