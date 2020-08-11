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شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:51 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
حماية المستهلك: حقوق الاهالي محفوظة ليس حق للمدارس تحصيل مصاريف الاتوبيس للعام السابق
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 08:01 صباحاً
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