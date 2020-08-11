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"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة على نجران والشرقية والمرتفعات والسواحل الغربية

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"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة على نجران والشرقية والمرتفعات والسواحل الغربية "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة على نجران والشرقية والمرتفعات والسواحل الغربية
رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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