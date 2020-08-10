أخبار عاجلة

بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
حمص لمن يذكرها .. شاهد -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد إعادة فتحها.. ننشر أسماء مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

Print
بعد إعادة فتحها.. ننشر أسماء مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بعد إعادة فتحها.. ننشر أسماء مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

مصراوي Masrawy

03:46 م الإثنين 10 أغسطس 2020

كتب - أحمد جمعة:

حصل مصراوي على أسماء مستشفيات العزل التي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال مصابي في الفترة المقبلة، بعد إعادة فتح عدد من المستشفيات خلال الأيام الماضية.

وتشمل هذه المستشفيات: أبوخليفة في الإسماعيلية، العجمي بالإسكندرية، 15 مايو بالقاهرة، العجوزة بالجيزة، النجيلة بمطروح، تمي الأمديد بالدقهلية، بلطيم بكفر الشيخ، ملوي بالمنيا، قها بالقليوبية، الصداقة بأسوان.

كما تشمل مستشفيات العزل: أبوتيج بأسيوط، الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، كفر الزيات بالغربية، العلمين بمطروح، هليوبليس بالقاهرة، كفر الدوار بالبحيرة، الباجور بالمنوفية، الحوامدية بالجيزة، إسنا بالأقصر، مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة.

وأعادت وزارة الصحة مؤخرًا فتح العديد من مستشفيات العزل بعد إنهاء العزل بها قبل أسابيع، ضمن استراتيجية جديدة للتعامل مع مصابي كورونا.

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، لمصراوي، إن تلك المستشفيات ستعود لسابق عهدها في استقبال حالات الإصابة بكورونا المتوسطة إلى الخطيرة، على أن تخضع الحالات البسيطة وليس بها معدلات خطورة للعزل المنزلي.

وتشمل قائمة مستشفيات العزل: 15 مايو بالقاهرة، العجوزة والحوامدية بالجيزة، العجمي بالإسكندرية، أبوخليفة بالإسماعيلية، تمي الأمديد بالدقهلية، فاقوس بالشرقية، قها بالقليوبية، بلطيم بكفر الشيخ، الباجور بالمنوفية.

كما تتضمن: كفر الدوار بالبحيرة، ناصر العام ببني سويف، الفيوم (تأمين صحي) بالفيوم، ملوي بالمنيا، أبوتيج بأسيوط، الهلال تأمين صحي بسوهاج، العديسات بالأقصر، الصداقة بأسوان، النجيلة بمطروح، الخارجة بالوادي الجديد، حميات الغردقة بالبحر الأحمر.

0
symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

وفاة عصام العريان القيادي الإخواني، تساؤلات حول الرعاية الطبية في السجون المصرية

وفاة عصام العريان القيادي الإخواني، تساؤلات حول الرعاية الطبية في السجون المصرية

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية