بعد إعادة فتحها.. ننشر أسماء مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

مصراوي Masrawy
03:46 م الإثنين 10 أغسطس 2020
كتب - أحمد جمعة:
حصل مصراوي على أسماء مستشفيات العزل التي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال مصابي فيروس كورونا في الفترة المقبلة، بعد إعادة فتح عدد من المستشفيات خلال الأيام الماضية.
وتشمل هذه المستشفيات: أبوخليفة في الإسماعيلية، العجمي بالإسكندرية، 15 مايو بالقاهرة، العجوزة بالجيزة، النجيلة بمطروح، تمي الأمديد بالدقهلية، بلطيم بكفر الشيخ، ملوي بالمنيا، قها بالقليوبية، الصداقة بأسوان.
كما تشمل مستشفيات العزل: أبوتيج بأسيوط، الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، كفر الزيات بالغربية، العلمين بمطروح، هليوبليس بالقاهرة، كفر الدوار بالبحيرة، الباجور بالمنوفية، الحوامدية بالجيزة، إسنا بالأقصر، مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة.
وأعادت وزارة الصحة مؤخرًا فتح العديد من مستشفيات العزل بعد إنهاء العزل بها قبل أسابيع، ضمن استراتيجية جديدة للتعامل مع مصابي كورونا.
وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، لمصراوي، إن تلك المستشفيات ستعود لسابق عهدها في استقبال حالات الإصابة بكورونا المتوسطة إلى الخطيرة، على أن تخضع الحالات البسيطة وليس بها معدلات خطورة للعزل المنزلي.
وتشمل قائمة مستشفيات العزل: 15 مايو بالقاهرة، العجوزة والحوامدية بالجيزة، العجمي بالإسكندرية، أبوخليفة بالإسماعيلية، تمي الأمديد بالدقهلية، فاقوس بالشرقية، قها بالقليوبية، بلطيم بكفر الشيخ، الباجور بالمنوفية.
كما تتضمن: كفر الدوار بالبحيرة، ناصر العام ببني سويف، الفيوم (تأمين صحي) بالفيوم، ملوي بالمنيا، أبوتيج بأسيوط، الهلال تأمين صحي بسوهاج، العديسات بالأقصر، الصداقة بأسوان، النجيلة بمطروح، الخارجة بالوادي الجديد، حميات الغردقة بالبحر الأحمر.