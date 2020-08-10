أمانة جدة لـ"سبق": الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لحماية المواطن والمقيم

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تنفيذ 85,736 جولة منذ بداية تنفيذ الإجراءات الاحترازية

أكدت أمانة محافظة جدة في تصريح خاص لـ"سبق" أنه إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: "مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار البلديات عرض الحائط " استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية‏على مدار 24 ساعة

وأضافت الأمانة أن هذه الحملات نفذها مراقبو ‏الإدارات البلدية الفرعية والمختصة في أمانة محافظة جدة ‏لمتابعة كافة المنشآت الصحية والغذائية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات اللازمة ‏لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والمحافظة على روادها وصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

‏وأفادت أنه منذ تطبيق الإجراءات الاحترافية فقد تم القيام بجولات رقابية بلغت 85,736 جولة ‏تم خلالها رصد 4746 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية، ‏كما تم رصد 4816 مخالفة بلدية‏ وإصدار 10,393 شهادة صحية.

أمانة جدة