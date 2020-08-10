أخبار عاجلة

بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
حمص لمن يذكرها .. شاهد -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة لـ"سبق": الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لحماية المواطن والمقيم

Print
أمانة جدة لـ"سبق": الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لحماية المواطن والمقيم أمانة جدة لـ"سبق": الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لحماية المواطن والمقيم
تنفيذ 85,736 جولة منذ بداية تنفيذ الإجراءات الاحترازية

أمانة جدة لـ

أكدت أمانة محافظة جدة في تصريح خاص لـ"سبق" أنه إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: "مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار البلديات عرض الحائط " استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية‏على مدار 24 ساعة

وأضافت الأمانة أن هذه الحملات نفذها مراقبو ‏الإدارات البلدية الفرعية والمختصة في أمانة محافظة جدة ‏لمتابعة كافة المنشآت الصحية والغذائية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات اللازمة ‏لمنع تفشي وباء المستجد والمحافظة على روادها وصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

‏وأفادت أنه منذ تطبيق الإجراءات الاحترافية فقد تم القيام بجولات رقابية بلغت 85,736 جولة ‏تم خلالها رصد 4746 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية، ‏كما تم رصد 4816 مخالفة بلدية‏ وإصدار 10,393 شهادة صحية.

أمانة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية