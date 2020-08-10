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زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات جازان بـ161%

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زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات جازان بـ161% زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات جازان بـ161%
ضمن جهود وزارة الصحة  للارتقاء بمستوى الخدمات

زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات جازان بـ161%

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 161%، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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