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أمير نجران يبحث استحداث وجهات جديدة لـ"الخطوط " من وإلى المنطقة

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أمير نجران يبحث استحداث وجهات جديدة لـ"الخطوط السعودية" من وإلى المنطقة أمير نجران يبحث استحداث وجهات جديدة لـ"الخطوط " من وإلى المنطقة
أثناء استقباله اليوم المدير الجديد للفرع بمناسبة تعيينه في منصبه

أمير نجران يبحث استحداث وجهات جديدة لـ

بحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، خطة التوسع في عدد الرحلات الجوية المقررة، واستحداث وجهات جديدة للرحلات الداخلية من مطار نجران الإقليمي ومطار شرورة.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية بنجران وشرورة، ماجد بن مانع آل زندان، بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، متمنيا له التوفيق.

وعبّر "آل زندان" عن شكره لأمير المنطقة على ما يلقاه من دعم لتحقيق أهداف الخطوط السعودية بالمنطقة، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل وبذل الجهود لخدمة المنطقة وأهاليها.أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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