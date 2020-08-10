تغريدة لـ"رايتس ووتش" ردا على عون تثير جدلا بلبنان

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جي بي سي نيوز :- أثارت تغريدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، جدلا بين المغردين في لبنان، بعد توجيهها أسئلة للرئيس اللبناني ميشال عون، ردا على تغريدة له تحدث عن ضرورة المحاسبة القضائية للمتسببين في الكارثة الناجمة عن انفجار بيروت.

وقال عون في تغريدته: "مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الوقت، والقضاء يجب أن يكون سريعا من دون تسرع؛ للتأكد من هو مجرم ومن هو بريء".

وردت "رايتس ووتش": "وماذا فعلت السلطات اللبنانية يا فخامة الرئيس لتثبت لشعبها أنها أهل للثقة لتكشف عن الحقيقة، وأن لبنان لا يحتاج إلى تحقيق دولي؟ أين إنجازات القضاء مثلا في الكشف عن الفساد الرسمي المتفشي منذ عقود؟".

وقال مغردون تعليقا على أسئلة المنظمة الدولية:

عربي 21