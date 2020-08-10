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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة
هطول أمطار رعدية على المرتفعات يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية