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النائبة ديما جمالي تعلن استقالتها من مجلس النواب اللبناني

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النائبة ديما جمالي تعلن استقالتها من مجلس النواب اللبناني النائبة ديما جمالي تعلن استقالتها من مجلس النواب اللبناني

جي بي سي نيوز :- أعلنت النائبة ديما جمالي، العضوة في كتلة تيار "المستقبل" النيابية برئاسة رئيس السابق سعد الحريري، استقالتها من البرلمان اللبناني، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

وجاء ذلك، بعدما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن النائب ميشال معوض أعلن اليوم استقالته من البرلمان اللبناني، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأسفر عن أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.

وكان النائب نعمة افرام، أعلن تعليق عمله في البرلمان اللبناني في وقت سابق من يوم الأح.

كما استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لبحث وقائع حادث "انفجار مرفأ بيروت".

وكان رئيس الحكومة حسان دياب أعلن أمس أنه سيطرح على الحكومة الاثنين إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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