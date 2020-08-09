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"اليوسف" يزور "تنمية الأفلاج" ويشيد ببرامجها وأنشطتها الاجتماعية

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تجوّل بمرافق اللجنة واستمع لشرح مفصل لأهم الفعاليات التي تنفذها

قام مدير عام جمعية إنسان بمنطقة الرياض صالح اليوسف، مساء أمس السبت، بزيارة إلى لجنة تنمية الأفلاج حيث اطلع على مقر اللجنة وتعرف على أهم البرامج والفعاليات التي تقوم بتنفيذها.

وتفصيلاً، تجول "اليوسف" في مرافق اللجنة واستمع لشرح مفصل من قِبل نائب رئيس لجنة الأفلاج سعد مبارك الزعير عما تقدمه اللجنة من برامج ومناشط رياضية واجتماعية وإرشادية وتوعوية وتثقيفية للمجتمع.

وثمّن اليوسف في ختام جولته على مرافق لجنة الأفلاج مناشطها الاجتماعية المتعددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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