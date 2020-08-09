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النائب ميشال معوض يعلن استقالته من البرلمان اللبناني

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النائب ميشال معوض يعلن استقالته من البرلمان اللبناني النائب ميشال معوض يعلن استقالته من البرلمان اللبناني

جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن النائب ميشال معوض أعلن استقالته من البرلمان اللبناني، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأسفر عن أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.

يأتي ذلك بعدما أعلن اليوم الأحد النائب نعمة افرام، تعليق عمله في البرلمان اللبناني.

كما استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه يبذل جهودا حثيثة من أجل جمع ما يكفي من الاستقالات من أعضاء مجلس النواب، للوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لبحث وقائع حادث "انفجار مرفأ بيروت".

ونشر بري عبر حسابه في "فيسبوك" بيانا أعلن فيه عن عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداء من الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 13 الشهر الجاري، في قصر الأونيسكو، لمناقشة على "الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب".

وكان رئيس الحكومة حسان دياب أعلن أمس أنه سيطرح على الحكومة الاثنين إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

جي بي سي نيوز

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