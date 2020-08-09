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"الأحوال المدنية": نستقبل المستفيدين لمن لديه موعد إلكتروني فقط

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أكدت عبر "تويتر" أنه يمكن إنهاء عدد من الخدمات في "أبشر" دون الحاجة لزيارتنا

أوضحت الأحوال المدنية أن استقبال المستفيدين سيقتصر على من لديه موعد إلكتروني سابق.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": لسلامة الجميع، وضمان تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات علاقة، نعتذر عن استقبال أي مستفيد دون وجود موعد إلكتروني مسبق، ويمكن إنهاء عدد من خدماتنا الالكترونية عبر "أبشر" دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت: من الخدمات، تسجيل المواليد، وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، بياناتي، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة، والاستعلام عن المعاملات المتداولة وللحالات الطارئة التي لا تقبل تأجيل بالإمكان الاتصال على الرقم الموحد 920022133.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية