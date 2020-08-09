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ضبط عاطل بحوزته 7 بنادق وأدوات تصنيع أسلحة في مطروح

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ضبط عاطل بحوزته 7 بنادق وأدوات تصنيع أسلحة في مطروح ضبط عاطل بحوزته 7 بنادق وأدوات تصنيع أسلحة في مطروح

مصراوي Masrawy

04:17 م الأحد 09 أغسطس 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمطروح، أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمديرية أمن مطروح، له معلومات مسجلة) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته ( 7 بنادق خرطوش، 17 طلقة خرطوش عيار 12مم، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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